ВООЗ збільшила бюджет на боротьбу з епідемією коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n137893-potribno-bilshe-groshey-vooz-pereglyanula-strategichnyy-plan-borotby-z-koronavirusom.html

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оновила стратегічний план боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 на цей рік. Цей план зосереджується на ресурсах, необхідних ВООЗ для власних операцій, включаючи необхідні поставки.

Оновлені оцінки передбачають, що ВООЗ потрібно 1,7 млрд дол. США для реагування на COVID-19 на всіх трьох рівнях організації. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Цей кошторис включає кошти, які ВООЗ вже отримала, в результаті чого дефіцит фінансування у 2020 році становитиме 1,3 млрд США.

Оновлений план враховує засвоєні нами уроки, посилюючи роль ВООЗ у глобальній та регіональній координації в таких важливих сферах, як ланцюжки поставок, — зазначає прес-служба організації.

Також ВООЗ планує продовжувати підтримку урядів у сфері охорони здоров’я для спільної боротьби з коронавірусом.

Крім того, ВООЗ найближчим часом планує запустити новий мобільний навчальний додаток щодо COVID-19 на шести офіційних мовах ООН. Він дозволить медичним працівникам отримувати на своїх смартфонах доступ до найновіших інструкцій та навчальних посібників ВООЗ.

Нагадаємо, учені нарахували вже 14 мутацій коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.