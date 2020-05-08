Коронавірус не відступає: за добу в Україні виявили ще півтисячі хворих, фото — Ракурс

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Коронавірусна хвороба COVID-19 не відступає, в Україні щодня продовжують фіксувати не менше 300−500 нових випадків зараження.

Учора лабораторії Міністерства охорони здоров’я України зафіксували 504 нових випадки коронавірусу за добу. Загальна кількість інфікованих в країні станом на 8 травня сягнула 14 тис. 195 осіб. З них 2 тис. 706 пацієнтів одужали, 361 — помер. Про це повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

За добу коронавірусом в Україні інфікувалися ще 98 медпрацівників, госпіталізовано 238 хворих, 21 випадок — летальний. Водночас одужала рекордна кількість хворих за увесь період епідемії — 310.

Найбільше хворих за добу у Львівській області — 65, Чернівецькій області — 49, Києві — 46, та на Закарпатті — 44.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 185 людей, зокрема одна дитина та 16 медиків.



Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 361 людина, з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Учора «Ракурс» повідомляв, що у Дніпрі в донорів, які перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, збиратимуть плазму крові.