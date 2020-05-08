Коронавирус не отступает: за сутки в Украине обнаружили еще полтысячи больных, фото — Ракурс

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Коронавирусная болезнь COVID-19 не отступает, в Украине ежедневно продолжают фиксировать не менее 300−500 новых случаев заражения.

Вчера лаборатории Министерства здравоохранения Украины зафиксировали 504 новых случая коронавируса. Общее число инфицированных в стране по состоянию на 8 мая достигло 14 тыс. 195 человек. Из них 2 тыс. 706 пациентов выздоровели, 361 — умер. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

За сутки коронавирусом в Украине заразились еще 98 медработников, госпитализированы 238 больных, 21 случай — летальный. В то же время выздоровело рекордное количество больных за все время эпидемии — 310.

Больше всего больных за сутки выявили во Львовской области (65), Черновицкой области (49), Киеве (46) и на Закарпатье (44).

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 185 человек, в том числе один ребенок и 16 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Вчера «Ракурс» сообщал, что в Днепре у доноров, которые переболели COVID-19 будут собирать плазму крови.