Боевики снова нарушили режим тишины в Донбассе, фото: «24 Канал»

https://racurs.ua/n137891-voyna-na-donbasse-za-sutki-shest-ukrainskih-voennoslujaschih-poluchili-raneniya.html

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Боевики на Донбассе за минувшие сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня. В результате шестеро украинских военнослужащих были ранены.

Российско-террористические войска осуществляли обстрелы из запрещенного минскими договоренностями вооружения — артиллерии калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Также враг применял гранатометы, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, вблизи Старогнатовки вражеский беспилотник сбросил на позиции украинских военных гранатометный выстрел ВОГ-17.

Украинские военнослужащие открыли огонь в ответ на вражеские обстрелы. По данным разведки, за минувшие сутки уничтожены семь оккупантов и ранены еще пятеро. Также уничтожен военный грузовик врага.

Напомним, вчера пресс-центр ООС опубликовал видео, которое показывает, как одна из снайперских групп ФСБ РФ расстреливает украинцев. Отмечается, что именно эта группа 27 февраля убила украинского военнослужащего Владимира Федченко.