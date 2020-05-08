Ученые раскрывают тайны иммунитета

https://racurs.ua/n137890-immunnye-kletki-ispolzuut-belkovye-bomby-dlya-borby-s-rakom-uchenye.html

Ракурс

Рак и зараженные инфекциями клетки организма иммунная система человека уничтожает с помощью специальных белковых «бомб», упакованных смертельными химическими веществами.

Ученые из Оксфордского университета пришли к такому выводу, исследуя поведение T-киллеров — иммунных клеток, задачей которых является уничтожение поврежденных клеток организма (пораженных вирусами или некоторыми бактериями) и раковых клеток, сообщает издание Science.

Один из важнейших видов оружия Т-киллера — перфорин, белок, который пробивает внешнюю мембрану клетки-мишени. Ферменты под названием гранзимы, которые Т-клетка также высвобождает, могут потом влиться и привести к гибели жертвы.

Однако было неясно — Т-киллеры только выбрасывают в окружающую среду гранзимы и перфорин или же полагаются на специализированные структуры для транспортировки смертоносных молекул в клетки-мишени.

Современные технологии микроскопии позволили ученым выдвинуть предположение, что иммунные клетки упаковывают эти молекулы в контейнеры, которые исследователи назвали частицами надмолекулярной атаки (supramolecular attack particles или SMAP).

Проанализировав полезную нагрузку этих «бомб», ученые обнаружили, что SMAP содержат не только перфорин и гранзимы, но и более 280 других видов белков.

Это может свидетельствовать о том, что SMAP также выполняют и другие функции. Например, они могут содержать молекулы, которые привлекают иммунные клетки и манипулируют их поведением, играя таким образом важную роль в «общении» клеток между собой.

Мы знаем, что они важны для убийства клеток, но подозреваем, что их роль больше, — резюмируют ученые.

Напомним, недавно американские ученые пришли к выводу, что клетки иммунной системы консультируются с соседями для принятия решений.