Учені розкривають таємниці імунітету

https://racurs.ua/ua/n137890-imunni-klityny-vykorystovuut-bilkovi-bomby-dlya-borotby-z-rakom-ucheni.html

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Рак та заражені інфекціями клітини організму імунна система людини знищує за допомогою спеціальних білкових «бомб», упакованих смертельними хімічними речовинами.

Учені з Оксфордського університету дійшли такого висновку, досліджуючи поведінку T-кіллерів — імунних клітин, завданням яких є знищення пошкоджених клітин організму (вражених вірусами або деякими бактеріями) та ракових клітин, повідомляє видання Science.

Один із найважливіших видів зброї Т-кіллера — перфорин, білок, який пробиває зовнішню мембрану клітини-мішені. Ферменти під назвою гранзіми, котрі Т-клітина також вивільняє, можуть потім влитися і призвести до загибелі жертви.

Однак було не зрозуміло: чи Т-кілери лише викидають у довколишнє середовище гранзіми і перфорин, чи покладаються на спеціалізовані структури для транспортування смертоносних молекул до клітини-мішені.

Сучасні технології мікроскопії дозволили вченим висунути припущення, що імунні клітини упаковують ці молекули в контейнери, які дослідники назвали частинками надмолекулярної атаки (supramolecular attack particles або SMAP).

Проаналізувавши корисне навантаження цих «бомб», вчені виявили, що SMAP містять не тільки перфорин та гранзіми, але й понад 280 інших видів білків.

Це може свідчити про те, що SMAP також виконують й інші функції. Наприклад, вони можуть містити молекули, які притягують імунні клітини та маніпулюють їхньою поведінкою, відіграючи в такий спосіб важливу роль у «спілкуванні» клітин між собою.

Ми знаємо, що вони важливі для знищення клітин, але підозрюємо, що їхня роль більша, — резюмують учені.

Нагадаємо, нещодавно американські вчені дійшли висновку, що клітини імунної системи консультуються з сусідами для прийняття рішень.