День памяти и примирения в Украине. Фото: polinfo.gov.ua

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День памяти и примирения, который символизирует победу над нацизмом, 8 мая отмечает Украина.

Именно в этот день в 1945 году нацистская Германия капитулировала во Второй мировой войне. Украина в этой кровопролитной войне пострадала больше, чем любая другая страна Европы.

По информации историков, жертвой Второй мировой войны стал каждый второй украинец. В Германию на принудительные работы нацисты вывезли из Украины 2,5 млн человек. В результате боевых действий было разрушены много городов, городков и сел. Без жилья остались около 10 млн человек.

Кроме того, 8 мая церковь чтит святого Марка, который был племянником апостола Варнавы. После Воскресения Иисуса Марк стал учеником апостола Петра, а впоследствии — первым епископом в Александрии, где основал церковь.

В народе его прозвали Марк Ключник, поскольку считали, что у этого святого есть ключи от неба и он может выпустить дождь. В этот день селяне просили дождя и молились, чтобы лето не было засушливым. Говорили, если в мае дождь пойдет хотя бы три дня, то может быть богатый урожай. Поэтому майским грозам всегда очень радовались. Говорят, что 8 мая нельзя проливать воду на землю — считалось, что из-за этого Марк может оставить поля без дождей.

Также ежегодно 8 мая отмечается международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

В этот день именины празднуют: Василий, Марко (Марк, Маркиян), Ника, Сергей, Сильвестр.

Напомним, 7 мая в мире отмечают День радио, а православные христиане — Евсеев день. В народе утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета.