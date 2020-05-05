В Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения, фото: «Укринформ»

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Украина в мае должна отмечать и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая. Такого мнения придерживаются 39,1% процент респондентов, опрошенных фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии.

Отмечать только День победы 9 мая считают нужным 32% опрошенных, только День памяти и примирения — 14% опрошенных. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Еще для 9% респондентов этот вопрос безразличен, 5,4% — затруднились ответить.

Отмечается, что такой баланс мнений преобладает во всех регионах.

Что касается самого праздника Дня победы, то 52% опрошенных придерживаются советской интерпретации, согласно которой это прежде всего празднование победы советского народа в Великой Отечественной войне.

32% опрошенных воспринимают это как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа.

Для 6% опрошенных это просто дополнительный выходной день. Затруднились ответить 9,3%.

Советскую интерпретацию больше поддерживают на юге и востоке, однако разница с Западом и Центром составляет лишь 10−15%.

Большинство украинцев во всех регионах не поддерживают идею участия украинских политиков в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. В целом по Украине этот показатель составляет 61%.

Признание воинов Украинской повстанческой армии (УПА) борцами за независимость Украины поддерживают в целом 44% украинцев, против — 22%. В основном это решение поддерживают на Западе и Центре. На юге и востоке за и против признания УПА примерно одинаковые доли граждан — по 30%.

Равнодушно относятся у этому вопросу 16% опрошенных, не определились 17% опрошенных.

Опрос проходил с 17 по 22 апреля во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий, методом телефонного интервью. Всего были опрошены 2 тыс. человек.

Напомним, в 2016 году впервые вместо привычного Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Украине отмечали День победы над нацизмом во Второй мировой войне.