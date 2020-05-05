Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 6 мая снова будет с осадками. Весенние дожди будут заливать все регионы, поэтому стоит не забыть зонтики в случае выхода из дома. Кроме того, в восточных и части южных и центральных областей возможны грозы.

Температура воздуха ночью ожидается от 5° до 12° тепла, а днем столбики термометров покажут 9−21° выше нуля. Ветер ожидается западный и юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 6 мая будет дождливая и относительно теплая. Ночью прогнозируют 9−11° тепла, а днем — 14−16° выше нуля. Неблагоприятные погодные условия синоптики прогнозируют в Харькове — значительные дожди и грозы. Температура воздуха ночью прогреется до 10−12° тепла, днем 17−19° выше нуля.

Во Львове прогнозируется погода дождливая в течение ближайших суток. Температурные показатели будут следующими — ночью 4−6° тепла, а днем — 9−11° выше нуля. В Карпатах завтра Гидрометцентр Украины тоже обещает дожди. Столбики термометров в темное время суток покажут 4−7° тепла, днем 9−13° тепла по Цельсию.

В Одессе 6 мая погода тоже будет дождливой. В курортном городе температура воздуха ночью ожидается 10−12° тепла, а днем — 16−18° с выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 6 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, вчера в западных областях непогода наделала беды. В Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой области подтопило ряд населенных пунктов, один человек погиб.