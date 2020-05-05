Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137746-pogoda-v-ukrayini-na-6-travnya-krayinu-prodovjat-zalyvaty-vesnyani-doschi-karta.html

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Погода в Україні 6 травня знову буде з опадами. Весняні дощі заливатимуть всі регіони, тож варто не забути парасольки у разі виходу з дому. Крім того, в східних та частині південних й центральних областей можливі грози.

Температура повітря вночі очікується від 5° до 12° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 9−21° вище нуля. Вітер очікується західний та південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 6 травня буде дощова й відносно тепла. Вночі прогнозують 9−11° тепла, а вдень — 14−16° вище нуля. Несприятливі погодні умови синоптики прогнозують у Харкові — значні дощі та грози. Температура повітря вночі прогріється до 10−12° тепла, вдень 17−19° вище нуля.

У Львові прогнозується погода дощова впродовж найближчої доби. Температурні показники будуть наступними — вночі 4−6° тепла, а вдень — 9−11° вище нуля. У Карпатах завтра Гідрометцентр України теж обіцяє дощі. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 4−7° тепла, а вдень 9−13° тепла за Цельсієм.

В Одесі 6 травня погода теж буде дощовою. В курортному місті температура повітря вночі очікується 10−12° тепла, а вдень — 16−18° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 6 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, вчора в західних областях негода наробила лиха. У Вінницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій області підтопило низку населених пунктів, одна людина загинула.