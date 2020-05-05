Офіс Зеленського назвав топ-5 стратегічних партнерів України

https://racurs.ua/ua/n137745-u-zelenskogo-nazvaly-top-5-strategichnyh-partneriv-ukrayiny.html

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Офіс президента Володимира Зеленського назвав топ-5 стратегічних партнерів України у світі. Важливим партнером для України нині залишаються США.

Стратегічним партнером України є США… Безумовно, США були, є і залишаються таким партнером. Безперечно, нашими стратегічними партнерами є країни-члени ЄС, особливо сусіди, — зауважив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю Bituk.media.

За його словами, Варшава також є стратегічним партнером Києва.

Зеленському вдалося зняти з порядку денного деякі гострі питання, і у нас наразі прекрасний розвиток відносин із Польщею. Адже Польща підтримує нас в усіх питаннях — від ООН до європейської інтеграції і НАТО, — додав посадовець.

Окрім цього, неоціненною для України в сучасних умовах Жовква вважає роль Німеччини і Франції.

І це не лише «нормандський формат». Також Туреччина — країна, яка нам допомагала, допомагає і допомагатиме в різних сферах, — зауважив представник ОПУ.

Він додав, що переговори з президентом Туреччини Ердоганом відбуваються практично щомісяця.

Ось така стратегічна «п'ятірка». Але це не применшує значущість інших країн…, — уточнив Жовква, згадавши про Азербайджан, Литву і ОАЕ.

На думку чиновника, головним пріоритетом для України — є захист національних інтересів. Тому всі, хто у цьому не заважає, є партнерами для української влади.