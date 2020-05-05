Мовний конфлікт з Угорщиною: у Зеленського поділилися успіхами у переговорах. Фото: Україна.ру

https://racurs.ua/ua/n137744-u-zelenskogo-rozpovily-chy-vdalosya-zagasyty-movnyy-konflikt-z-ugorschynou.html

Ракурс

«Мовний конфлікт» з Угорщиною із активної фази перейшов у пасивну, але дане питання вимагає вирішення. Питання обговорювалося під час зустрічі міністрів закордонних справ України та Угорщини, але цей діалог потребує продовження.

Про це заявив заступник глави Офісу президента з міжнародних питань Ігор Жовква під час інтерв’ю виданню BitukMedia.

Жовква заявив, що він підтримує діалог із дипломатичним радником прем'єр-міністра Угорщини. Крім того, розглядається можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Чиновник зазначив, що мовне питання дуже складне і багатогранне, тому що до нього залучені кілька міністерств і відомств, а також місцева влада. Тому вирішити проблему «нахрапом» не вдасться.

На думку заступника глави ОП, найкращим виходом із ситуації є конструктивні перемовини. Лише під час діалогу можна знайти спільні точки дотику, тому дуже важливо належним чином підготувати візит прем'єр-міністра Угорщини до України.

Жовква висловив надію, що діалог із Угорщиною буде тривати, але уточнив, що рішення по даній проблемі буде прийматися із урахуванням національних інтересів України.

Як раніше писав «Ракурс», угорська влада пропонує забезпечити кращі умови для вивчення рідної мови для угорської громади в Україні. На думку влади Угорщини, для цього необхідно прирівняти угорську мову до мови корінного народу.