Зеленський говорить про війну на Донбасі із західними партнерами. Фото: ОП

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Ракурс

Володимир Зеленський та інші представники України продовжують розповідати про ситуацію на сході країни західним партнерам. Вони самі цікавляться тим, що там відбувається, та хочуть почути про ситуацію із перших вуст.

Ця тема продовжує займати певну частину розмови практично з усіма лідерами і залишається на порядку денному. Про це розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю Bituk.media.

Також західні партнери часто цікавляться реформами в Україні, «хвалять успішні речі, які були зроблені президентом», а також радять, що можна було б зробити краще чи швидше.

Дуже уважно слідкують за нашим законодавчим процесом. Часто самі цікавляться або просувають (у хорошому сенсі) інтереси своїх виробників в Україну. Розуміючи, що Україна — це великий ринок, — зазначив представник Офісу президента.

Водночас порушуються і проблемні питання, але президент на них нібито завжди реагує та не залишає запити без відповіді. Жовква додав, що військова агресія — не підстава припиняти працювати над залученням інвестицій в Україну.

Представник Офісу президента додав, що реформи в Україні — важливе питання для інвесторів, саме його вони ставлять у першу чергу. Тому Україна продовжує реформувати різні галузі, зокрема, земельну.

Безумовно, ми враховували консультації наших партнерів. Звісно, не всі задоволені. Ця реформа вже незворотна. І це лише одна з реформ. Враховуючи побажання інвесторів, ми реформуємо і нашу судову систему. І ще багато інших речей. І інвестори це все бачать, — зазначив Жовква.

Як писав «Ракурс», також Жовква розповів, що після завершення карантину Володимир Зеленський, ймовірно, здійснить турне кількома країнами Азії. На думку представника ОПУ, Україні необхідно посилювати відносини з Китаєм та Індією.