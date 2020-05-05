Зеленский говорит о войне в Донбассе с западными партнерами. Фото: ОП

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Ракурс

Владимир Зеленский и другие представители Украины продолжают рассказывать о ситуации на востоке страны западным партнерам. Они сами интересуются тем, что там происходит, и хотят услышать о ситуации на Донбассе из первых уст.

Эта тема продолжает занимать определенную часть разговора практически со всеми лидерами и остается на повестке дня. Об этом рассказал заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Bituk.media.

Также западные партнеры часто интересуются реформами в Украине, «хвалят успешные вещи, которые были сделаны президентом», а также советуют, что можно было бы сделать лучше или быстрее.

Очень внимательно следят за нашим законодательным процессом. Часто сами интересуются или продвигают (в хорошем смысле) интересы своих производителей в Украине. Понимая, что Украина — это большой рынок, — отметил представитель Офиса президента.

В то же время поднимаются и проблемные вопросы, но президент на них якобы всегда реагирует и не оставляет запросы без ответа. Жовква добавил, что военная агрессия — не причина для того, чтобы прекращать работать над привлечением инвестиций в Украину.

Представитель Офиса президента добавил, что реформы в Украине — важный вопрос для инвесторов, именно его они задают в первую очередь. Поэтому Украина продолжает реформировать различные отрасли, в частности, земельную.

Безусловно, мы учитывали консультации наших партнеров. Конечно, не все довольны. Эта реформа уже необратима. И это лишь одна из реформ. Учитывая пожелания инвесторов, мы реформируем и нашу судебную систему. И еще много других вещей. И инвесторы это все видят, — отметил Жовква.

Как писал «Ракурс», также Жовква рассказал, что после завершения карантина Владимир Зеленский, вероятно, совершит турне по нескольким странам Азии. По мнению представителя ОПУ, Украине необходимо усиливать отношения с Китаем и Индией.