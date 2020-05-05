Языковой конфликт с Венгрией: у Зеленского поделились успехами в переговорах. Фото: Украина.ру

https://racurs.ua/n137744-u-zelenskogo-rasskazali-udalos-li-pogasit-yazykovoy-konflikt-s-vengriey.html

Ракурс

«Языковой конфликт» с Венгрией из активной фазы перешел в пассивную, но данный вопрос требует разрешения. Вопрос обсуждался во время встречи министров иностранных дел Украины и Венгрии, но данный диалог требует продолжения.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента по международным вопросам Игорь Жовква во время интервью изданию BitukMedia.

Жовква заявил, что он поддерживает диалог с дипломатическим советником премьер-министра Венгрии. Кроме того, рассматривается возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Чиновник отметил, что языковой вопрос весьма сложный и многогранный, потому что в него вовлечены несколько министерств и ведомств, а также местные власти. Поэтому решить проблему «нахрапом» не удастся.

По мнению заместителя главы ОП, наилучшим выходом из сложившейся ситуации являются конструктивные переговоры. Лишь во время диалога можно найти общие точки прикосновения, поэтому очень важно должным образом подготовить визит премьер-министра Венгрии в Украину.

Жовква выразил надежду, что диалог с Венгрией будет продолжаться, но уточнил, что решение по данной проблеме будет приниматься с учетом национальных интересов Украины.

Как ранее писал «Ракурс», венгерская власть предлагает обеспечить лучшие условия для изучения родного языка для венгерской общины в Украине. По мнению властей Венгрии, для этого необходимо приравнять венгерский язык к языку коренного народа.