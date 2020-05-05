Офис Зеленского назвал топ-5 стратегических партнеров Украины

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Офис президента Владимира Зеленского назвал топ-5 стратегических партнеров Украины в мире. Важным партнером для Украины сейчас остаются США.

Стратегическим партнером Украины являются США… Безусловно, США были, есть и остаются таким партнером. Бесспорно, нашими стратегическими партнерами являются страны-члены ЕС, особенно соседи, — отметил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Bituk.media.

По его словам, Варшава также является партнером Киева.

Зеленскому удалось снять с повестки дня некоторые острые вопросы, и у нас сейчас прекрасное развитие отношений с Польшей. Ведь Польша поддерживает нас во всех вопросах — от ООН до европейской интеграции и НАТО, — добавил чиновник.

Помимо этого, неоценимой для Украины в современных условиях Жовква считает роль Германии и Франции.

И это не только «нормандский формат». Также Турция — страна, которая нам помогала, помогает и будет помогать в различных сферах, — отметил представитель ОПУ.

Он добавил, что переговоры с президентом Турции Эрдоганом проходят практически каждый месяц.

Вот такая стратегическая «пятерка». Но это не минимизирует значимости других стран…, — уточнил Жовква, упомянув об Азербайджане, Литве и ОАЭ.

По мнению чиновника, главным приоритетом для Украины является защита национальных интересов. Поэтому все, кто в этом не мешает, считаются партнерами для украинской власти.