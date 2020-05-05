Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні 8 травня відзначається День пам’яті та примирення, фото: «Укрінформ»
День пам’яті чи 9 травня: соціологи дізналися, чи хочуть українці відзначати ці дати (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n137747-den-pam-yati-abo-9-travnya-sociology-diznalysya-chy-hochut-ukrayinci-vidznachaty-obydvi-daty.htmlРакурс
Україна в травні має відзначати і День пам’яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня. Такої думки дотримуються 39,1% відсоток респондентів, опитаних фондом «Демократичні ініціативи» та Київським міжнародним інститутом соціології.
Відзначати лише День перемоги 9 травня вважають потрібним 32% опитаних, лише День пам’яті та примирення — 14% опитаних. Про це повідомляє прес-служба фонду.
Ще для 9% респондентів це питання байдуже, 5,4% — не змогли відповісти.
Зазначається, що такий баланс думок переважає у всіх регіонах.
Щодо самого свята Дня перемоги, то 52% опитаних дотримуються радянської інтерпретації, згідно з якою це передусім відзначення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні.
32% опитаних сприймають це як день відзначення перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та внеску в неї українського народу.
Для 6% опитаних це просто додатковий вихідний день. Не змогли відповісти 9,3%.
Радянську інтерпретацію більше підтримують на Півдні та Сході, проте різниця із Заходом та Центром становить лише 10−15%.
Більшість українців у всіх регіонах не підтримують ідею участі українських політиків у заходах з нагоди Дня Перемоги у Москві. Загалом по Україні цей показник становить 61%.
Визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України підтримують загалом 44% українців, проти — 22%. Здебільшого це рішення підтримують на Заході та Центрі. На Півдні та Сході за та проти визнання УПА приблизно однакові частки громадян — по 30%.
Байдуже ставляться до цього питання 16% опитаних, не визначилися 17% опитаних.
Опитування відбувалося з 17 по 22 квітня в усіх регіонах, окрім тимчасово окупованих територій, методом телефонного інтерв’ю. Загалом було опитано 2 тис. осіб.
Нагадаємо, у 2016 році вперше замість звичного Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 9 травня в Україні відзначали День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.