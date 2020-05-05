В Україні 8 травня відзначається День пам’яті та примирення, фото: «Укрінформ»

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Україна в травні має відзначати і День пам’яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня. Такої думки дотримуються 39,1% відсоток респондентів, опитаних фондом «Демократичні ініціативи» та Київським міжнародним інститутом соціології.

Відзначати лише День перемоги 9 травня вважають потрібним 32% опитаних, лише День пам’яті та примирення — 14% опитаних. Про це повідомляє прес-служба фонду.

Ще для 9% респондентів це питання байдуже, 5,4% — не змогли відповісти.

Зазначається, що такий баланс думок переважає у всіх регіонах.

Щодо самого свята Дня перемоги, то 52% опитаних дотримуються радянської інтерпретації, згідно з якою це передусім відзначення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні.

32% опитаних сприймають це як день відзначення перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та внеску в неї українського народу.

Для 6% опитаних це просто додатковий вихідний день. Не змогли відповісти 9,3%.

Радянську інтерпретацію більше підтримують на Півдні та Сході, проте різниця із Заходом та Центром становить лише 10−15%.

Більшість українців у всіх регіонах не підтримують ідею участі українських політиків у заходах з нагоди Дня Перемоги у Москві. Загалом по Україні цей показник становить 61%.

Визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України підтримують загалом 44% українців, проти — 22%. Здебільшого це рішення підтримують на Заході та Центрі. На Півдні та Сході за та проти визнання УПА приблизно однакові частки громадян — по 30%.

Байдуже ставляться до цього питання 16% опитаних, не визначилися 17% опитаних.

Опитування відбувалося з 17 по 22 квітня в усіх регіонах, окрім тимчасово окупованих територій, методом телефонного інтерв’ю. Загалом було опитано 2 тис. осіб.

Нагадаємо, у 2016 році вперше замість звичного Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 9 травня в Україні відзначали День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.