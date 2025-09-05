Ракурсhttps://racurs.ua/
120-мм мінометну міну часів ІІ Світової війни виявили у Дрогобичі, фото: ДСНС Львівщини
На Львівщині у місті Дрогобичі під час прогулянки у парку місцеві жителі виявили 120-мм мінометну міну часів Другої Світової війни.
Подія сталася вчора, 4 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.
Зазначається, що боєприпас вилучили та знищили у встановленому порядку піротехніки ДСНС.
У ДСНС наголошують на необхідності суворо дотримуватись правил безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів:
- у жодному разі не торкатися підозрілого предмета;
- не переносити і не розбирати його;
- не кидати у багаття — це може призвести до трагедії;
- негайно повідомляти про небезпечну знахідку за номерами «101» або «102».