120-мм мінометну міну часів ІІ Світової війни виявили у Дрогобичі, фото: ДСНС Львівщини

На Львівщині у місті Дрогобичі під час прогулянки у парку місцеві жителі виявили 120-мм мінометну міну часів Другої Світової війни.

Подія сталася вчора, 4 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

Зазначається, що боєприпас вилучили та знищили у встановленому порядку піротехніки ДСНС.

У ДСНС наголошують на необхідності суворо дотримуватись правил безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів: