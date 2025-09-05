120-мм минометную мину времен II Мировой войны обнаружили в Дрогобыче, фото: ГСЧС Львовщины

https://racurs.ua/n208929-v-parke-na-lvovschine-obnarujili-120-mm-minometnuu-minu-vremen-vtoroy-mirovoy-foto.html

Ракурс

На Львівщині у місті Дрогобичі під час прогулянки у парку місцеві жителі виявили 120-мм мінометну міну часів Другої Світової війни.

Подія сталася вчора, 4 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

Зазначається, що боєприпас вилучили та знищили у встановленому порядку піротехніки ДСНС.

У ДСНС наголошують на необхідності суворо дотримуватись правил безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів: