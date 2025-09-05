Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
120-мм минометную мину времен II Мировой войны обнаружили в Дрогобыче, фото: ГСЧС Львовщины

В парке на Львовщине обнаружили 120-мм минометную мину времен Второй мировой (ФОТО)

5 сен 2025, 19:03
999

На Львівщині у місті Дрогобичі під час прогулянки у парку місцеві жителі виявили 120-мм мінометну міну часів Другої Світової війни.

Подія сталася вчора, 4 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

Зазначається, що боєприпас вилучили та знищили у встановленому порядку піротехніки ДСНС.

У ДСНС наголошують на необхідності суворо дотримуватись правил безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів:

  • у жодному разі не торкатися підозрілого предмета;
  • не переносити і не розбирати його;
  • не кидати у багаття — це може призвести до трагедії;
  • негайно повідомляти про небезпечну знахідку за номерами «101» або «102».

120-мм мінометну міну часів ІІ Світової війни виявили у Дрогобичі, фото: ДСНС Львівщини

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров