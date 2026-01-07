Графики отключения света во Львове распространили на часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Фото:

З ночі у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.

Причиною зникнення світла на цих об'єктах стало рішення Кабінету міністрів України про зміни підходу визначення критичності підприємств. Графіки вимкнень світла поширили на частину медзакладів та весь міський електротранспорт. Про це міський голова Львова Андрій Садовий 7 січня повідомив у Telegram.

Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс! Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком, — йдеться у повідомленні.

Мер поінформував, що зранку намагається зв’язатися з членами Кабміну, аби терміново врегулювати ситуацію. Паралельно у місті екстрено планують альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.

Нагадаємо, у грудні премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що в Україні скоротять графіки відключень через те, що деякі критичні обʼєкти також переведуть на графіки відключень. При цьому глава уряду наголошувала, що це не торкнеться медичних закладів та оборонних підприємств.