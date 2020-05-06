7 мая праздник: Евсеев день и рождение радио, фото — WestLviv

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7 мая в мире отмечают День радио, а православные христиане — Евсеев день.

День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании физико-химического общества физик Александр Попов продемонстрировал созданный им радиоприемник и осуществил первый сеанс радиосвязи.

В народном календаре дата 7 мая получила название Cавин день. Другое название — Евсеев день (от «овес отсей»). В христианском именослове упоминается несколько святых Евсеев. Наиболее известные среди них — мученик Евсевий, живший в I веке, Евсевий Никомидийский, казненный императором Диоклетианом в начале IV веке, преподобный Евсевий Отшельник, который стал отшельником в IV веке.

В народе утверждали, что на Евсевия всех гнет к земле, а к людям «цепляется суета». Чтобы избавиться от напасти, молились и умывались святой водой. До этого дян нужно было закончить посев овса — отсюда и название дня. Даже если в начале мая стояла хорошая погода, люли не спешили радоваться. Они знали, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов.

Именинники 7 мая: Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Сусанна, Фома.

В 1840 году 7 мая родился Петр Чайковский, украинский и российский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель.

В 1663 году в этот день в центре Лондона открылся Королевский театр. Через девять лет здание сгорело, но было заново отстроено на прежнем месте. Ныне — это старейший театр Англии.

7 мая 1915 года немецкая субмарина U-20 торпедировала английский пассажирский лайнер «Лузитания». Погибли 1,2 тыс. пассажиров.

В 1920 году после окончания Зимнего похода главных сил Армии УНР Сечевая дивизия в авангарде союзных украинского-польских войск вступила в Киев, из которого отступили оккупационные войска большевиков.

В 1937 году 7 мая Германия и Италия объявили о создании военного союза, известного как «Ось Рим-Берлин», а через долгих восемь лет в Реймсе, в штаб-квартире генерала Дуайта Ейзенгавера, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

В 1946 в Токио основали Токийскую компанию телесвязи, позже — Sony.

7 мая 1985 года в СССР вышло постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Это было начало крупнейшей в истории СССР антиалкогольной кампании.

В 1999 году впервые с момента раскола в христианстве Папа Римский посетил православную страну — Румынию.

Напомним, что 6 мая православные чествовали святого Георгия Победоносца, который в народе обычно назывался Егором или Юрием.