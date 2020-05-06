Взрывы в Балаклее: следствие использует отчет ВСК и назначит еще одну экспертизу, фото — Цензор

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Взрывы в Балаклее стали предметом обсуждения в Офисе генерального прокурора. Сегодня нардепы, которые входили во временную следственную комиссию (ВСК) Рады по расследованию взрывов боеприпасов на арсенале, рассказали об итогах работы генпрокурору Ирине Венедиктовой.

На встрече речь шла о следствии относительно всех чрезвычайных событий на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы. Венедиктова заявила, что приобщит отчет ВСК к материалам дела.

Служба безопасности Украины, которая осуществляет досудебное расследование, затребовала документы с выводами ВСК по вопросам расследования пожаров на арсеналах в Ичне, Калиновке, Балаклее и Кривом Роге. Венедиктова заявила, что после изучения документов назначат комплексную комиссионную судебную экспертизу.

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что в 2017—2020 годах в рамках уголовного производства допросили более 1,5 тыс. свидетелей и потерпевших, а достоверность показаний проверяли с применением полиграфа. Назначили около 500 судебных экспертиз, часть из которых продолжается.

Среди версий причин взрыва:

сокрытие фактов недостачи;

халатное отношение к выполнению служебных обязанностей;

самовозгорание или другие природные факторы;

совершение диверсии с возможным использованием беспилотного летательного аппарата.

30 апреля стало известно, что взрывы на военных складах, произошедшие в 2014—2018 годах, временная следственная комиссия Верховной Рады будет расследовать еще шесть месяцев.