Вибухи в Балаклії: слідство використає звіт ТСК і призначить ще одну експертизу, фото — Цензор

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Вибухи у Балаклії стали предметом обговорення в Офісі генерального прокурора. Сьогодні нардепи, які входили у тимчасову слідчу комісію (ТСК) Ради з розслідування вибухів боєприпасів на арсеналі, розповіли про підсумки роботи генпрокурору Ірині Венедіктовій.

На зустрічі йшлося про слідство щодо усіх надзвичайний подій на складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки. Венедіктова заявила, що долучить звіт ТСК до матеріалів справи.

Наразі Служба безпеки України, яка здійснює досудове розслідування, витребувала документи з висновками ТСК з питань розслідування пожеж на арсеналах в Ічні, Калинівці, Балаклії та Кривому Розі. Венедіктова заявила, що після вивчення документів призначать комплексну комісійну судову експертизу.

Прес-служба Офісу генпрокурора повідомила, що у 2017−2020 роках у рамках кримінального провадження допитали понад 1,5 тис. свідків та потерпілих, а достовірність показів перевіряли із застосуванням поліграфа. Призначено близько 500 судових експертиз, частина з яких триває.

Серед версій причин вибуху:

приховання фактів нестачі;

недбале ставлення до виконання службових обов’язків;

самозаймання або інші природні фактори;

вчинення диверсії з можливим використанням безпілотного літального апарата.

30 квітня стало відомо, що вибухи на військових складах, які сталися у 2014−2018 роках, тимчасова слідча комісія Верховної Ради розслідуватиме ще шість місяців.