7 травня свято: День радіо та Овсіїв день, фото — WestLviv

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Ракурс

7 травня у світі відзначають День радіо, а православні християни — Овсіїв день.

День 7 травня увійшов в історію світової науки і техніки як день народження радіо. Саме в цей день у 1895 році на засіданні фізико-хімічного товариства фізик Олександр Попов продемонстрував створений ним радіоприймача і здійснив перший сеанс радіозв’язку.

У народному календарі дата 7 травня отримала назву Cавин день. Інша назва — Овсіїв день (від «овес відсій»). У християнському іменослові згадується кілька святих Овсіїв. Найбільш відомі серед них — мученик Євсевій, який жив у І столітті, Євсевій Никомидійський, страчений імператором Діоклетіаном на початку ІV століття, преподобний Євсевій Пустельник, який став відлюдником в ІV столітті.

У народі стверджували, що на Овсія всіх гне до землі, а до людей чіпляється марнота. Щоб позбутися від напасті, здійснювали молитви і вмивалися святою водою. До цього дня потрібно було закінчити посів вівса — звідси й прізвисько Овсія. Навіть якщо на початку травня стояла хороша погода, селяни не поспішали радіти. Вони знали, що після Овсіїва дня може бути ще 12 днів морозів.

Іменинники 7 травня: Олексій, Валентин, Єлизавета, Інокентій, Овсій, Йосип, Леонтій, Микола, Сава, Сергій, Сусанна, Фома.

У 1840 році 7 травня народився Петро Чайковський, український і російський композитор, диригент, музично-громадський діяч.

У 1663 році цього дня в центрі Лондона відкрився Королівський театр. Через дев’ять років будівля згоріла, але була наново відбудована на попередньому місці. Нині — це найстаріший театр Англії.

7 травня 1915 року — німецька субмарина U-20 торпедувала англійський пасажирський лайнер «Лузітанія». Загинули 1,2 тис. пасажирів.

У 1920 році після закінчення Зимового походу головних сил Армії УНР Січова дивізія в авангарді союзних українсько-польських військ вступила до Києва, з якого відступили окупаційні війська більшовиків.

У 1937 році 7 травня Німеччина та Італія оголосили про створення військового союзу, відомого як «Вісь Рим-Берлін», а через довгих вісім років в Реймсі, в штаб-квартирі генерала Дуайта Ейзенгавера, був підписаний акт про безумовну капітуляцію Німеччини.

У 1946 в Токіо заснували Токійську компанію телезв’язку, згодом — Sony.

7 травня 1985 року в СРСР вийшла постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва й алкоголізму. Це був початок найбільшої в історії СРСР антиалкогольної кампанії.

У 1999 році вперше від моменту розколу в християнстві Папа Римський відвідав православну країну — Румунію.

Нагадаємо, що 6 травня православні вшановували святого Георгія Побідоносця, який у народі зазвичай називався Єгором або Юрієм.