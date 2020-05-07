День пам'яті та примирення в Україні. Фото: polinfo.gov.ua

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День пам’яті та примирення, який символізує перемогу над нацизмом, 8 травня відзначає Україна.

Саме цього дня в 1945 році нацистська Німеччина капітулювала у Другій світовій війні. Україна в цій кровопролитній війні постраждала більше, ніж будь-яка інша країна Європи.

За інформацією істориків, жертвою Другої світової війни став кожен другий українець. До Німеччини на примусові роботи нацисти вивезли з України 2,5 млн осіб. Внаслідок бойових дій були зруйнована велика кількість міст, містечок та сіл. Без житла залишилися близько 10 млн осіб.

Крім того, 8 травня церква вшановує святого Марка, який був племінником апостола Варнави. Після Воскресіння Ісуса Марк став учнем апостола Петра, а згодом — першим єпископом в Олександрії, де заснував церкву.

У народі його прозвали Марк Ключник, оскільки вважали, що у цього святого є ключі від неба і він може випустити дощ. Цього дня селяни просили дощу та молилися, щоб літо не було посушливим. Говорили, якщо в травні дощ піде хоча б три дні, то можна очікувати багатого врожаю. Тому травневим грозам завжди дуже раділи. Кажуть, що 8 травня заборонено проливати воду на землю — вважалося, що через це Марк може залишити поля без дощів.

Також щорічно 8 травня відзначається міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Цього дня іменини святкують: Василь, Марко (Марк, Маркіян), Ніка, Сергій, Сильвестр.

Нагадаємо, 7 травня у світі відзначають День радіо, а православні християни — Овсіїв день. У народі стверджували, що на Овсія всіх гне до землі, а до людей чіпляється марнота.