Российские снайперы ФСБ. Фото: versiya.info

https://racurs.ua/n137885-voyna-na-donbasse-v-shtabe-oos-pokazali-kak-snaypery-fsb-rasstrelivaut-ukraincev-video.html

Ракурс

Снайперы Федеральной службы безопасности Российской Федерации на Донбассе убивали украинских военнослужащих.

Появились доказательства непосредственного участия российских военнослужащих в российско-украинской войне. Украинские военные получили видео работы подразделения снайперов ФСБ России. Оккупанты самостоятельно снимали на видео стрельбу по украинских бойцах. Об этом 7 мая сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

В штабе отмечают, что именно эта группа 27 февраля 2020 года убила младшего сержанта Вооруженных сил Украины Владимира Федченко.

В видео рассказывается о вооружении снайперов врага и передвижении группы. В дальнейшем обещают раскрыть имена, фамилии и должности военнослужащих РФ, участвующих в убийстве бойцов ООС. Видео в качестве доказательных материалов российской агрессии передали в Службу безопасности Украины.

Тем временем сегодня, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции защитников Украины. Наемники применяли разнообразное оружие, били из запрещенной минскими договоренностями артиллерии и минометов. Вследствие обстрелов ранения получили шесть военнослужащих ООС.

Напомним, вчера боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем. В результате вражеских обстрелов пострадали два бойца.