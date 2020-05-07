Актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой. Фото: iod.media

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Ракурс

Владимир Зеленский, действующий глава государства, может войти в историю Украины.

Для этого президенту нужно завершить войну на Донбассе, которая длится с 2014 года. Так считает актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой. Шоумен заявил, что очень хочет мира. Об этом актер рассказал в интервью изданию «Гордон».

Я очень на это надеюсь. Я думаю, что не я один. Я очень этого хочу. А как-вопрос не ко мне. Они же пытаются это сделать. У всех много разногласий. Я просто хочу, чтобы закончилась война. …Я очень надеюсь, что он закончит войну, — отметил он.





Ранее сообщалось, что Кошевой заявил, что был удивлен работоспособностью Владимира Зеленского на посту президента Украины. При этом товарищ главы государства не смог назвать ни одного достижения Зеленского на посту президента.

Напомним, шоумен заявил в интервью «Гордону», что не собирается идти в большую политику. Следовательно, выборы городского головы Киева в 2020 году пройдут без его участия.