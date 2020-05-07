Местные выборы 2020: Кошевой рассказал, будет ли баллотироваться в мэры Киева

https://racurs.ua/n137876-stalo-izvestno-budet-li-ballotirovatsya-koshevoy-v-mery-kieva.html

Ракурс

Выборы мэра Киева в 2020 году пройдут без участия актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого в качестве кандидата на кресло Виталия Кличка. Кошевой отказался от похода в большую политику.

Я не живу политикой. Не готов ходить на все эти телеканалы и рассказывать, что вот я такой умный, я в политике много соображаю. Не хочу я… Сейчас все спрашивают: «Вы идете в мэры Киева?». Как можно без нервов ответить на этот вопрос? Это же уму непостижимо. Это что, человек поменял свое мнение… Нет, так не бывает. Это не честно и не по-человечески, — заявил Кошевой в интервью для «Гордона».

Кошевой убежден, что нужно держать свое слово.

Я не пойду в политику… Мне это не надо. Я себя там не вижу. Не хочу. Мне и так хватает всего того, что происходит. Потому что все равно все, что происходит там, ассоциируется с нами, — подчеркнул бывший коллега президента Владимира Зеленского.

Актер студии «Квартал 95» также отметил, что во всех политических аспектах и вопросах он не чувствует себя экспертом.

Мне задают политический вопрос, а мне от него тошно. Потому что люди не слышат, что я говорю: «Да не знаю я», — резюмировал Кошевой.

Напомним, 11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в «Слуге народа» рассматривают несколько кандидатур на пост градоначальника столицы. Среди кандидатов, по словам Кличка, даже был хорошо всем известный шоумен Кошевой, которого в народе принято называть «Лысым Женей».