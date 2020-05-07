«Слуга» Брагар предложил отменить уроки истории Украины в пятом классе, фото — История в школе

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Отменить уроки истории в пятом классе предложил нардеп из фракции «Слуга народа» Евгений Брагар. Об этом он сообщил в обращении к и.о. министра образования и науки Любомире Мандзий.

В депутатском обращении, копия которого некоторое время была у него на Фейсбук, нардеп от СН Брагар объяснил, что ему известно об «общественном резонансе», который возник во время трансляции телеуроков по истории Украины для пятиклассников.

«Слуга» назвал учебный курс неинформативным и поверхностным. По его словам, во время преподавания фактов из истории Украины учителя якобы пользуются собственными оценочными суждениями.

Предлагаю отменить этот курс в 2020—2021 учебном году, — требует Брагар и ссылается при этом на жалобы родителей.

Кроме того, нардеп считает, что преподавание истории в 5 классе перегружает учебную программу учеников.

Спустя некоторое время документ и соответствующий пост Брагара из Фейсбука исчезли, хотя и остались в кэше.

Напомним, что ранее зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам защиты свободы слова Брагар пообещал обратиться в полицию, чтобы защитить водителя пассажирского автобуса Луцк — Киев. Тот отказался выключить российский сериал по просьбе волонтеров, которые ехали с похорон украинского военнослужащего.

Еще один скандал возник после того, как этот нардеп посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.