Стали известны причины обысков у Верланова. Фото: censor.net

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Обыски у Верланова сотрудники Службы безопасности Украины проводили в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой.

Уголовное производство расследуется по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Сегодня спецслужба проводит более 100 обысков по всей территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на СБУ.

Сам Верланов иронично отреагировал на следственные действия в его доме и опубликовал фотографии с нынешнего жилища. Экс-налоговик отметил, что арендует квартиру в старом советском доме.

Следователи СБУ видели различные имения коррупционеров, но на такой дворец точно не ожидали, — написал Верланов в Telegram и опубликовал фото.

Верланов добавил, что через суд попытается признать свое увольнение незаконным и будет требовать восстановить его в должности главы ГНС.

«Судебная власть Украины» сообщила, что в Окружной административный суд Киева уже поступил иск к Кабинету министров Украины и Государственной налоговой службе Украины. Отмечается, что Верланов требует отменить распоряжение правительства от 24 апреля № 452-р, которым его уволили с должности председателя Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности. Истец утверждает, что обжалуемое распоряжение об увольнении — незаконное и нарушает его трудовые права и законные интересы. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства в административном деле.

Напомним, сегодня экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, который ранее был заместителем министра финансов Украины, сообщил, что Служба безопасности Украины провела обыски в его квартире.

Верланова и главу таможни Макса Нефедова 24 апреля уволили из правительства. Это произошло после назначения нового министра финансов и скандальных заявлений бывшего главы Минфина Игоря Уманского. А Рада создала по этому поводу специальную ВСК.