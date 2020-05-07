Стали відомі причини обшуків у Верланова. Фото: censor.net

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Обшуки у Верланова співробітники Служби безпеки України проводили у рамках розслідування кримінального провадження про роботу конвертаційного центру під прикриттям податкової.

Кримінальне провадження розслідується за статтею про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Сьогодні спецслужба проводить понад 100 обшуків по всій території України. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на СБУ.

Сам Верланов іронічно відреагував на слідчі дії в його оселі та опублікував світлини з нинішнього помешкання. Екс-податківець зазначив, що орендує квартиру у старому радянському будинку.

Слідчі СБУ бачили різні маєтки корупціонерів, але на такий палац точно не очікували, — написав Верланов у Telegram та опублікував фото.

Верланов додав, що через суд спробує визнати своє звільнення незаконним та вимагатиме поновити його на посаді голови ДПС.

«Судова влада України» повідомила, що до Окружного адміністративного суду Києва вже надійшов позов до Кабінету міністрів України та Державної податкової служби України. Зазначається, що Верланов вимагає скасувати розпорядження уряду від 24 квітня № 452-р, яким його звільнили з посади голови Державної податкової служби України, та поновити його на вказаній посаді. Позивач стверджує, що це розпорядження про звільнення є незаконним та таким, що порушує його трудові права та законні інтереси. Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, сьогодні екс-глава Державної податкової служби Сергій Верланов, який раніше був також заступником міністра фінансів України, повідомив, що Служба безпеки України провела обшуки у його квартирі.

Верланова та очільника митниці Макса Нефьодова 24 квітня звільнили із уряду. Це сталося після призначення нового міністра фінансів і скандальних заяв колишнього очільника Мінфіну Ігоря Уманського. Той заявляв, що бюджет втрачає щомісяця 5 млрд грн через схеми з ПДВ. Уманський звинувачував у «схематозі» митну та фіскальну службу. Після цього Рада створила спеціальну ТСК.