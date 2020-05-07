Адольфа Гітлера видали за ветерана Червоної Армії

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Ракурс

День Перемоги 9 травня у Росії вже «традиційно» супроводжується низкою інцидентів, коли у агітках та рекламі під виглядом ветеранів Червоної армії використовують фотографії їхніх супротивників у Другій світовій війні.

Здебільшого подібні випадки стосувалися невідомих або маловідомих учасників тих подій, однак нещодавно російські піарники не впізнали лідера нацистської Німеччини Адольфі Гітлера. Про це повідомляє Telegram-канал MDK.

Розташований у Челябінську торгово-розважальний центр «Космос» в межах проекту «Імена героїв» опублікував на своїй сторінці у «Вконтакте» надіслану одним із користувачів соцмережі історію про нібито діда-ветерана Червоної армії. Історія супроводжувалася фотографією Гітлера, на який лідер нацистів був без своїх відомих вусиків.

Прес-служба «Космосу» згодом видалила цей пост і вибачилася за інцидент. У закладі, виправдовуючись, заявили, що це фото Гітлера нібито є дуже рідкісним і їм довелося витратити час, щоб переконатися, хто саме на ньому зображений.

Ми просто не вірили, що над цією священною темою у когось підніметься рука пожартувати і що хтось надішле нам історію не про свого предка, — запевнили у прес-службі.

Ще один інцидент з фотографіями стався у місті Усінську (Республіка Комі, РФ). Там кілька днів тому розмістили присвячений 9 травня плакат, на якому були зображені олень та озброєний солдат. Згодом виявилося, що це солдат армії Фінляндії, котра була союзником Німеччини у Другій світовій війні.

Крім того, на плакаті були рядки з вірша «Рогаті батальйони» Галини Грицаченко, з яких можна зробити висновок, що насправді тоді нібито йшла війна між людьми та тваринами: «За колом полярним у Великій війні билися олені і люди».

Плакат згодом зняли.

У Челябинську нещодавно встановили присвячений Дню Перемоги арт-об'єкт, котрий містив відразу три помилки в одному реченні — відсутні дефіс і кому, а також неправильне написання одного зі слів, повідомляє видання «Уральський меридіан».

Табличку згодом замінили.