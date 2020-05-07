Адольфа Гитлера выдали за ветерана Красной Армии

https://racurs.ua/n137853-gitler-veteran-i-voyna-s-olenyami-v-rossii-tradicionno-opozorilis-pozdravleniyami-k-9-maya.html

Ракурс

День Победы 9 мая в России уже «традиционно» сопровождается рядом инцидентов, когда в агитках и рекламе под видом ветеранов Красной армии используют фотографии их противников во Второй мировой войне.

В основном подобные случаи касались неизвестных или малоизвестных участников тех событий, однако недавно российские пиарщики не узнали лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Telegram канал MDK.

Расположенный в Челябинске торгово-развлекательный центр «Космос» в рамках проекта «Имена героев» опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» присланную одним из пользователей соцсети историю о якобы деде-ветеране Красной армии. История сопровождалась фотографией Гитлера, на который лидер нацистов был без своих известных усиков.

Пресс-служба «Космоса» позже удалила этот пост и извинилась за инцидент. В заведении, оправдываясь, заявили, что это фото Гитлера якобы является очень редким и им пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто именно на нем изображен.

Мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлет нам историю не о своем предке, — заверили в пресс-службе.

Еще один инцидент с фотографиями произошел в городе Усинск (Республика Коми, РФ). Там несколько дней назад разместили посвященный 9 мая плакат, на котором изображены олень и вооруженный солдат. Впоследствии оказалось, что это солдат армии Финляндии, которая была союзником Германии во Второй мировой войне.

Кроме того, на плакате были строки из стихотворения «Рогатые батальоны» Галины Грицаченко, из которых можно сделать вывод, что на самом деле тогда якобы шла война между людьми и животными: «за кругом полярным в Великой войне сражались олени и люди».

Плакат позже сняли.

В Челябинске недавно установили посвященный Дню Победы арт-объект, который содержал сразу три ошибки в одном предложении — отсутствующие дефис и кому, а также неправильное написание одного из слов, сообщает издание «Уральский меридиан».

Табличку вскоре заменили.