Медреформа 2020: Минздрав рассказал о судьбе психиатрических больниц

https://racurs.ua/n137852-v-minzdrave-rasskazali-budut-li-zakryvat-psihiatricheskie-bolnicy.html

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Медицинская реформа 2020 года в Украине, действие которой временно остановили, не повлияет на работу психиатрических и туберкулезных диспансеров. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что все медучреждения в этом году получат финансирование как минимум на уровне 2019 года.

Под основной угрозой еще оказались психиатрические больницы. Чтобы этого не произошло, мы приняли решение,… чтобы все наши учреждения финансировались не хуже чем в 2019 году, а в 2020 году мы будем реформировать туберкулезную службу не путем закрытия, а модернизации, оптимизации, — сказал министр в интервью каналу «Украина 24».

Он добавил, что требование о тубдиспансерах было основным со всех изменений, которые необходимо внести в медреформы.

В этом году на 50% сокращенное финансирование по сравнению с прошлым годом должны были получить 332 больницы с 1747, которые заключили соответствующие договора с Национальной службой здоровья. Угроза была для туберкулезной службы нереформированной, поскольку ее надо реформировать, но по четким алгоритмам, чтобы не было закрытия и фактически развала этой службы, — отметил Степанов.

Психиатрические больницы, по словам главы Минздрава, закрывать не будут.

Также чиновник рассказал, что первичное звено (семейные врачи) будут работать как и раньше.

Все было сделано достаточно удачно еще на этапе в 2018 году, — похвалил министр работу своего предшественника Ульяны Супрун.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, что президент Владимир Зеленский не давал поручений об отмене второго этапа медреформы в Украине. Глава государства якобы требовал только «исправить недостатки». Ранее Зеленский заявил, что из-за второго этапа медреформы в Украине могут быть уволены 50 тыс. медработников и закрыты свыше 300 больниц.