Медична реформа 2020: МОЗ розповіло про долю психіатричних лікарень

https://racurs.ua/ua/n137852-u-moz-rozpovily-chy-zakryvatymut-psyhiatrychni-likarni.html

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Медична реформа 2020 року в Україні, дію якої тимчасово зупинили, не вплине на роботу психіатричних і туберкульозних диспансерів. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що всі медустанови цьогоріч будуть фінансуватися не гірше, аніж у 2019 році.

Під основною загрозою ще виявилися психіатричні лікарні. Щоб цього не сталося, ми прийняли рішення, будемо втілювати, щоб всі наші установи фінансувалися не менш, ніж в 2019 році, а 2020 року ми будемо реформувати туберкульозну службу не закриттям, а шляхом модернізації, оптимізації, — сказав міністр в інтерв’ю каналу «Україна 24».

Він додав, що вимога щодо тубдиспансерів була основною серед усіх змін, які необхідно внести до медичної реформи.

Цьогоріч на 50% скорочене фінансування у порівнянні з 2019 роком повинні були отримати 332 лікарні з 1747, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров’я. Загроза була у туберкульозної служби нереформованої, оскільки її треба реформувати, але за чіткими алгоритмами, щоб не відбулося закриття і фактично розвалу цієї служби, — зазначив Степанов.

Психіатричні лікарні, за словами очільника МОЗ, закривати не будуть.

Також чиновник розповів, що первинна ланка (сімейні лікарі) працюватимуть як і раніше.

Все було зроблено досить вдало ще на етапі в 2018 році, — похвалив міністр роботу свого попередника Уляни Супрун.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький розповів, що президент Володимир Зеленський не давав доручень щодо скасування другого етапу медичної реформи в Україні. Глава держави нібито вимагав лише «виправити недоліки». Раніше Зеленський заявив, що через другий етап медреформи в Україні можуть бути звільнені 50 тис. медпрацівників і закриті понад 300 лікарень.