Психический больной или жертва психиатрии. Петр Григоренко. Фото: Прямий

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Ракурс

В 1990 году в ленинградском институте психиатрии прошло тихое трехдневное событие. По инициативе полковника Военной прокуратуры СССР Михаила Капитанова заочно и, увы, посмертно рассматривалось дело известного диссидента Петра Григорьевича Григоренко. Незадолго до этого Михаил Капитанов приехал в Киев, где откровенно посвятил меня в свои планы. Место проведения заочной экспертизы было выбрано не случайно, поскольку в Москве психиатрическая власть оставалась прежней, густо замазанной в грехах злоупотреблений.

По предложению Капитанова я там присутствовал в качестве наблюдателя. Номенклатурные психиатры из Москвы, участвовавшие в этой дискуссии, жестко стояли на своем: «Петр Григоренко страдал психическим заболеванием!». Ужиная со мною в гостинице, раздраженный и уставший Капитанов сказал: «Все, я это больше терпеть не буду. Завтра с утра ставлю камеру, буду фиксировать всю эту позорную публику и их аргументы. У меня есть на это процессуальные полномочия. Хотят остаться в истории вместе со своей грязью, что ж, пусть остаются».

Утром, при включенной видеокамере все изменилось. Даже директор московского института судебной психиатрии Татьяна Дмитриева мягко согласилась в почти полном психическом здоровье Петра Григоренко. Да, почти. Уж очень ей хотелось хоть как-то обелить своих московских коллег.

Вердикт американской психиатрии в отношении Петра Григоренко

Прошли годы. Много лет. Этнический украинец Петр Григорьевич Григоренко из-за лишения его советского гражданства Брежневым жил в США. Там по его личной просьбе он был освидетельствован звездами американской психиатрии. Вердикт в США был такой: здоров! Вот и в СССР в Ленинграде в 1990 году — почти здоров. До отъезда из СССР Григоренко активно занимался правозащитной деятельностью, за что и был дважды арестован и помещен в психиатрические больницы. Был он и инициатором создания Хельсинской правозащитной группы в Украине. И позднее, в Америке, позиционировал себя как украинец, сотрудничал с украинской диаспорой. И похоронили его вблизи Нью-Йорка на украинском кладбище.

Знаю, есть в Киеве улица Петра Григоренко. Днями ходил по ней. Вежливо останавливал прохожих и спрашивал, знают ли они, кто он, Григоренко. Из девяти опрошенных мною людей лишь один, пожилой мужчина — знал. Остальные восемь ответить не смогли.

Помню, что в Симферополе стоит памятник Петру Григорьевичу. Установленный крымскими татарами, а не высоко патриотичными нашими президентами и депутатами. Состарились прежние советские диссиденты, знавшие Григоренко лично. Состарились и по одному уходят в мир иной жертвы советских злоупотреблений психиатрией. Вот и Владимир Буковский, «лечившийся» вместе с Григоренко в Ленинградской специальной психиатрической больнице МВД СССР, недавно умер.

Жертвы психиатрических злоупотреблений и обычное украинское беспамятство

Мы, психиатры, в 1990 году объединившиеся в свою профессиональную Ассоциацию, как могли фиксировали в статьях и книгах память о порочном поведении своих коллег. И у нас лежит никому не интересный документальный видеофильм экспертизы Григоренко в США. Хотя, на мой взгляд, он должен быть обязательным для просмотра всеми врачами, вступающими в профессию психиатрии. Да, в качестве своеобразной иммунизации.

Обычное украинское беспамятство. Дело, разумеется, не в одном лишь Григоренко. Жертв психиатрических злоупотреблений только в Украине было много. Сотни. Некоторые из них все еще живы. Живы и вполне благоденствуют их палачи. Живы и свидетели. Как здесь, в Украине, так и в других странах. Уже в наши независимые годы голландским телевидением был снят документальный фильм об «украинской буржуазной националистке», школьной учительнице Анне Михайленко, долгие годы находившейся в Казанской специальной психиатрической больнице МВД СССР. Там, в Голландии, этот фильм увидели сотни тысяч людей, здесь — никто. Украинскому телевидению такое было не интересно…

«Все они были психическими больными»

Всего лишь несколько лет тому назад в Киеве последний раз были Леонид и Татьяна Плющ. Горькие мои друзья с 1969 года. Потом Леню за четыре года в Днепропетровской спецбольнице сделали «овощем». Да, знаю, многое изменилось. Но и сегодня заместителем главного врача там работает дама, оставшаяся в горькой памяти жертв. Ее жертв. Дама, уже сегодня смеющая в лицо украинскому омбудсмену и сопровождающим ее, Лутковскую, иностранным экспертам сказать: «Да все они были больными!»

Что делать? Найти в Москве Михаила Дмитриевича Капитанова и пригласить его в Украину? Старый московский его телефон я сохранил. Но жив ли он, славный советский военный прокурор… Зарубежная украинская диаспора, когда-то возлюбившая Петра Григорьевича, сегодня нам явно не поможет. Это ее, американской диаспоры, посланница, экс-министр здравоохранения изъяла безнаказанно и где-то спрятала весь архив Днепропетровской специальной психиатрической больницы. Понимаю, президенту Зеленскому копаться в истории недосуг. Как и всем его предшественникам. Так и живем, в беспамятстве. А потому — и в бедности. Это явления сопряженные.