В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n137873-u-dnipri-platytymut-za-plazmu-krovi-donoram-yaki-perehvorily-na-koronavirus.html

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У Дніпрі в донорів, які перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, збиратимуть плазму крові.

Донор за кожну здачу отримуватиме по 1 тис. грн. Про це мер міста Борис Філатов заявив у своєму Фейсбуці.

За словами Філатова, ця плазма необхідна для виробництва інноваційних ліків від коронавірусу, які розробляє «міжнародний альянс великих фармакологічних компаній».

Збір плазми здійснюватиме фармацевтична компанія «Біофарма», яка спеціалізується на створенні препаратів з донорської крові людини.

Більше деталей Філатов наразі не повідомив.

Станом на сьогоднішній ранок у Дніпропетровській області офіційно була зафіксовано 624 випадки COVID-19, з них 73 особи одужали. Всього в Україні з початку епідемії виявлено майже 13,7 тис. випадків коронавірусу, з яких майже 2,4 тис. людей одужали.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо про плани французьких медиків використовувати плазму крові пацієнтів, які одужали після коронавірусу, для лікування хворих на COVID-19 людей. На думку медиків, ця плазма допоможе хворим виробити імунітет проти інфекції.