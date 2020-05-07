Війна на Донбасі. Фото: Офіс президент

https://racurs.ua/ua/n137871-iermak-chekaie-na-povernennya-donbasu-do-novogo-roku-abo-bude-plan-b.html

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Війна на Донбасі триває вже шість років, але президент Володимир Зеленський і його команда не збираються впадати у відчай. Вони підготували декілька планів щодо деокупації ОРДЛО.

Офіс президента дуже сподівається, що зможе повернути окуповані території Донбасу під контроль України до кінця поточного року. Але на випадок провалу у Зеленського підготували «план Б». Про це розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, передає «РБК-Україна».

Українська делегація у складі тристоронньої контактної групи має намір зробити все можливе, щоб деокупація Донбасу відбулася до Нового року. Але якщо цього не станеться, Україна має «план Б». Водночас, за словами Єрмака, Україна не має наміру чекати роками, якщо «та сторона» не захоче припиняти війну.

Також Офіс президента досі сподівається провести місцеві вибори восени 2020 року і на тимчасово окупованій території Донбасу. Але для цього спочатку потрібно встановити контроль над кордоном і забезпечити безпеку населення. Виборів під дулами автоматів не буде, запевняє Єрмак.

Глава правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська в своєму блозі пише, що наразі передумов для проведення виборів на окупованих територіях Донбасу немає. Цьому не сприяє ані новий склад ТКГ, ані час, який залишився до виборів час. За її словами, за півроку неможливо сформувати політичну позицію у населення. Адже вибори — це не тільки процес голосування, але і політичне волевиявлення в умовах чесної конкуренції.

Нагадаємо, місцеві вибори заплановані на 25 жовтня 2020 року. Їх не збираються переносити або скасовувати.