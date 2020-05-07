Верховна Рада після сварки нардепів розбиратиметься, хто з них «хитрозроблений»: відео

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У сесійній залі Верховної Ради 7 травня сталася перепалка між нардепом партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» і «слугами народу». Парламентар Ірина Геращенко назвала фракцію президента «хитрозробленими» після того як вчора Володимир Зеленський аналогічно висловився про старих політиків.

Вибачте за парканну лексику. У цьому парламенті є одна «хитрозроблена» фракція, для якої ключове — це політичні дивіденди. Рік тому пообіцяли політичні дивіденди вчителям — 4 тис. дол. Схопили ці дивіденди і вже забули. Говорить зараз про 300% надбавки лікарям і не знає ця «хитрозроблена» фракція, що лікарі отримали 8−280 грн так званої надбавки у березні-квітні. І ось зараз ця «хитрозроблена» фракція намагається залишити лікарів без соцвиплат… Бо всі, хто не закінчили Трускавецький Rixos (назва готелю — ред.), знають, що насправді немає інвалідності внаслідок інфекційної хвороби (йдеться про норму закону № 3376−1 — ред.), — заявила нардеп від ЄС Ірина Геращенко.

Опонував нардепу від ЄС «слуга» Данило Гетманцев, який на початку полеміки нагадав про свою юридичну освіту, й заявив, що не зовсім розуміє термін «хитрозроблена фракція».

Я не зовсім розумію термін «хитрозроблена фракція» в нашому парламенті, але добре розумію, що таке хамство, зверхність, брехня, яка постійно виходить від однієї з фракцій парламенту, — сказав нардеп.

Гетманцев також попросив, щоб його виступ сприймався як заява до регламентного комітету Ради.

Хочу, щоб регламентний комітет розібрався, чи має право депутат називати фракцію «хитрозробленою», що таке взагалі «хитрозроблений» і чи є цей депутат (йдеться про Ірину Геращенко — ред.) «хитрозробленим», — резюмував нардеп від «Слуги народу».

За його словами, від фракції Порошенка частіше за інших лунає хамство, несхвальні оцінки колег і брехня.

На відео виступ Геращенко, а відповідь Гетманцева починається після виступу ще одного нардепа:

Нагадаємо, вчора у зверненні Зеленський назвав «хитрозробленими» політиками тих, хто просуває ідею обмеження участі в місцевих виборах регіональних партій шляхом введення загальнонаціонального прохідного бар'єру у 5% (а просуває ці ідеї глава партії «Слуга народу» Корнієнко). За словами Зеленського, «вірусом хитрозробленності» деякі політики заражені з часів незалежності України.