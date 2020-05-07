Глава ОПУ Андрій Єрмак. Фото: delo.ua

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Українська влада розраховує, що Російська Федерація слідом за Україною підвищить рівень представництва в Тристоронній контактній групі для ефективніших переговорів щодо Донбасу.

Київ вже сповістив Росію, ОБСЄ та західних партнерів про рішення посилити своє представництво у ТКГ. На Банковій очікують подібних кроків і з боку Москви. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, передає «РБК-Україна».

Ми поставили до відома всіх, чекаємо відповідних кроків від РФ. Але це наше суверенне право делегувати у Мінськ тих, кого ми вважаємо за потрібне, і наша делегація в будь-якому разі залишиться в такому складі, незалежно від дій Росії, — заявив чиновник.

На думку глави Офісу президента, ефективність роботи ТКГ підвищиться після залучення представників парламенту й уряду.

За словами Єрмака, Київ налаштований виконувати мінські угоди, але національними інтересами не поступатиметься. Чиновник додав, що положення мінських угод про порядок передачі неконтрольованої ділянки українського кордону не відповідають інтересам нашої держави і Копенгагенській конвенції.

Україна буде ініціатором і домінуючою стороною переговорів, — наголосив він.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив новий склад делегації України для участі в ТКГ у Мінську, до якої ввів чинних урядовців та парламентарів. А очолив їх екс-президент Леонід Кучма.