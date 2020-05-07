Кошовий не зміг назвати досягнення Зеленського, лише пошкодував за недоспані ночі, фото — Без табу

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Кошовий пишається Зеленським, але не зміг назвати його досягнення на посаді президента.

Товариш глави держави і колишній партнер по сцені в «Кварталі 95» пошкодував Зеленського за «недоспані ночі» і заявив, що був здивований його працездатністю.

Кошовий припустив, що його друг спить чотири години на добу. Він має відчуття, що «поки працює тільки він один», а навколо всі дивуються: «А що, так можна було?».

Відповіді на запитання про те, чим за час президентства Зеленського пишається Кошовий, журналіст видання «Гордон» від артиста не дочекалася. Кошовий вирішив підсумувати рік президенства однією фразою, не називаючи успіхи.

Я пишаюся своїм президентом. От і все. Далі, наступне питання. Я пишаюся тим, що у нього так багато сил. Чесно — я не очікував, — сказав Кошовий.

Екс-партнер президента по сцені розповів, що Зеленський пішов у владу із хорошого бізнесу і мав «зовсім інші цілі», ніж про це думають його опоненти і заздрісники. Кошовий сподівається, що глава держави має «адекватних радників, які будуть радити адекватні речі».