В окупованому Криму цьогоріч очікують провальний туристичний сезон, фото: publicdomainpictures.net

https://racurs.ua/ua/n137868-v-usomu-vynen-koronavirus-okupanty-poyasnyly-chomu-v-krymu-ne-vidbudetsya-turystychnyy-sezon.html

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У Криму туристичний сезон цьогоріч навряд чи не відбудеться.

Карантинні заходи на окупованому півострові не зніматимуть доти, доки не з’явиться вакцина від коронавірусу. Про це заявив так званий «голова Республіки Крим» Сергій Аксьонов, повідомляють ЗМІ сепаратистів.

Також, за словами Аксьонова, найближчим часом на окупованому півострові не відкриються і заклади громадського харчування.

Аксьонов також зазначив, що доступ до місцевих курортів і туристичних об'єктів відкриється лише в разі, якщо на окупованому півострові встановиться сприятлива епідеміологічна обстановка і кількість нових випадків зараження знижуватиметься.

Наразі окупанти заявляють про виявлення на території півострова 270 випадків коронавірусу, з яких троє завершилися смертю інфікованих.

Нагадаємо, посол України в Берліні нещодавно запропонував колишньому канцлеру Німеччини Герхарду Шредеру парі щодо повернення Україні окупованого півострова.