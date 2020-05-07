Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 8 травня буде мінливою. Опади припиняться в західних, частині центральних та південних областей. При цьому дощі заливатимуть східні регіони нашої держави.

Найближчої доби вітер в Україні прогнозують південно-західний 5−10 м/с. Температура повітря очікується від 3° до 9° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 12−19° вище нуля за Цельсієм. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 8 травня буде дощова лише вночі, а вдень киян повинна радувати тепла погода. Температуру повітря вночі прогнозують 4−6° тепла, а вдень — 14−16° вище нуля. У Харкові найближчої доби сильні дощі, тож знадобляться парасольки. Вночі стовпчики термометрів покажуть 6−8° тепла, вдень 15−17° вище нуля.

Сонячна погода завтра прогнозується у Львові. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 3−5° тепла, а вдень 14−16° тепла за Цельсієм. Погода в Карпатах 8 травня очікується без істотних опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі 3−6° тепла, а вдень — 14−17° вище нуля.

В Одесі несприятливі погодні умови обіцяють вночі — йтиме дощ, а вдень без істотних опадів. Температура повітря в обласному центрі вночі очікується 7−9° тепла, а вдень — 17−19° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 8 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, у Карпатах, а також в деяких районах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей випав травневий сніг. Наприклад, на горі Піп Іван Чорногірський випало 15 см снігу.