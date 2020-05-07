Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 8 мая будет переменчивой. Осадки прекратятся в западных, части центральных и южных областей. Дожди продолжат заливать восточные регионы нашего государства.

В ближайшие сутки ветер в Украине прогнозируют юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ожидается от 3° до 9° тепла, а днем столбики термометров покажут 12−19° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 8 мая будет дождливая только ночью, а днем киевлян должна радовать теплая погода. Температуру воздуха ночью прогнозируют 4−6° тепла, а днем — 14−16° выше нуля. В Харькове в ближайшие сутки обещают сильные дожди, поэтому понадобятся зонтики. Ночью столбики термометров покажут 6−8° тепла, днем 15−17° выше нуля.

Солнечная погода завтра прогнозируется во Львове. Столбики термометров в темное время суток покажут 3−5° тепла, днем 14−16° тепла по Цельсию. Погода в Карпатах 8 мая ожидается без существенных осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью 3−6° тепла, а днем — 14−17° выше нуля.

В Одессе неблагоприятные погодные условия обещают ночью — будет идти дождь, а днем без существенных осадков. Температура воздуха в областном центре ночью ожидается 7−9° тепла, а днем — 17−19° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 8 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, в Карпатах, а также в некоторых районах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей выпал майский снег. Например, на горе Поп Иван Черногорский выпало 15 см снега.