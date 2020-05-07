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Ракурс
Снег в мае выпал в Карпатах: украинцы показали фото и видео метели и первых грибов

В Карпатах выпал майский снег и выросли первые грибы (ФОТО, ВИДЕО)

7 мая 2020, 11:28
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Снег в мае выпал в Карпатах, а также в некоторых районах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

По состоянию на утро на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха — 3 °C мороза, ветер северо-западный 14−15 м/с, облачно, метель, ограниченная видимость до 20 метров. Выпало 15 см снега, — информирует в Фейсбук Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отметим, что вчера спасатели советовали туристам воздержаться от выхода в высокогорье, поскольку вечером на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до -5°С и сорвался сильный ветер. Кроме того началась метель, в результате которой видимость сильно упала.

Карпати замело снігом / Фото: Vasyl Fitsak у Фейсбук

Карпати замело снігом / Фото: Vasyl Fitsak у Фейсбук

Как сообщают СМИ Закарпатья, местные жители обнародовали видео заснеженных пейзажей горных районов области.

Хотя на большинстве территории области идет дождь, горные районы начало обильно укрывать снегом. В частности, заснежило в Воловецком, Перечинском, Великоберезнянском, Раховском районах и на Межгорье, — говорится в сообщении.

Карпати замело снігом / Фото: mukachevo.net

Карпати замело снігом / Фото: mukachevo.net

Вместе с тем, несмотря на снегопад в Карпатах, жители Закарпатья похвастались в соцсетях первыми достижениями «тихой охоты» — весенним урожаем белых грибов.



Гриби у Карпатах / Фото: mukachevo.net

Напомним, по информации Укргидрометцентра, 7 мая из-за обильных осадков в виде мокрого снега и снега в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

Источник: Ракурс


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