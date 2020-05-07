Снег в мае выпал в Карпатах: украинцы показали фото и видео метели и первых грибов

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Ракурс

Снег в мае выпал в Карпатах, а также в некоторых районах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

По состоянию на утро на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха — 3 °C мороза, ветер северо-западный 14−15 м/с, облачно, метель, ограниченная видимость до 20 метров. Выпало 15 см снега, — информирует в Фейсбук Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отметим, что вчера спасатели советовали туристам воздержаться от выхода в высокогорье, поскольку вечером на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до -5°С и сорвался сильный ветер. Кроме того началась метель, в результате которой видимость сильно упала.

Как сообщают СМИ Закарпатья, местные жители обнародовали видео заснеженных пейзажей горных районов области.

Хотя на большинстве территории области идет дождь, горные районы начало обильно укрывать снегом. В частности, заснежило в Воловецком, Перечинском, Великоберезнянском, Раховском районах и на Межгорье, — говорится в сообщении.

Вместе с тем, несмотря на снегопад в Карпатах, жители Закарпатья похвастались в соцсетях первыми достижениями «тихой охоты» — весенним урожаем белых грибов.

Напомним, по информации Укргидрометцентра, 7 мая из-за обильных осадков в виде мокрого снега и снега в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.