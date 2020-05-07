Сніг у травні випав у Карпатах: українці показали фото і відео хуртовини та перших грибів

https://racurs.ua/ua/n137845-u-karpatah-vypav-travnevyy-snig-ta-vyrosly-pershi-gryby-foto-video.html

Ракурс

Сніг у травні випав у Карпатах, а також в деяких районах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Станом на ранок на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря 3 °C морозу, вітер північно-західний 14−15 м/с, хмарно, хуртовина, обмежена видимість до 20 метрів. Випало 15 см снігу, — інформує у Фейсбук Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зауважимо, що вчора рятувальники радили туристам утриматися від виходу у високогір’я, оскільки ввечері на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до -5°С та зірвався сильний вітер. Окрім того розпочалася хуртовина, внаслідок якої видимість сильно впала.

Як повідомляють ЗМІ Закарпаття, місцеві мешканця оприлюднили відео засніжених краєвидів гірських районів області.

Хоча на більшості території області дощить, гірські райони почало рясно вкривати снігом. Зокрема, засніжило на Воловеччині, Перечинщині, Великоберезнянщині, Рахівщині та Міжгірщині, — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, попри снігопад в Карпатах, закарпатці продовжують хизуватися в соцмережах першими здобутками «тихого полювання» — весняним урожаєм білих грибів.

Нагадаємо, за інформацією Укргідрометцентру, 7 травня через значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу у високогір’ї Iвано-Франкiвської та східній частині Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека.