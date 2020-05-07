Последствия аварии в Индии, фото: LokeshJey

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В Индии в результате аварии на химическом заводе LG Polymers у города Вишакхапатнам погибли девять человек, еще 800 госпитализированы.

Утечка ядовитого газа произошла на заводе, который производит полистирол и бытовой пластик, и коснулась почти 20 окрестных сел. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Авария произошла в первые часы ночи, когда местные жители спали в своих домах. По информации местной полиции, среди пострадавших много детей и пожилых людей.

Происходит эвакуация населения из пострадавших регионов.

Химический завод пытались перезапустить ночью после длительной остановки, вызванной эпидемией коронавируса.

По информации телеканала NDTV, этот газ не является смертельным, но длительное попадание его в организм может вызвать затруднение дыхания, а также повлиять на нервную систему. В частности, в интернете появились видео, которые показывают, как люди теряют сознание прямо на улицах.

Пострадавшие сообщают о жжении в глазах, коже и затрудненном дыхании.

Это предприятие было создано в 1961 году под названием Hindustan Polymers. В 1997 году перешло под управление южнокорейской компании LG Chem и был переименован в LG Polymers India.

Напомним, летом 2018 года 19 человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае.