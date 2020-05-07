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Наслідки аварії в Індії, фото: LokeshJey

Витік отруйного газу в Індії забрав життя дев’яти людей, ще 800 госпіталізували (ФОТО, ВІДЕО)

7 тра 2020, 11:22
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В Індії внаслідок аварії на хімічному заводі LG Polymers біля міста Вішакхапатнам загинули дев’ять людей, ще 800 госпіталізували.

Витік отруйного газу стався на заводі, який виготовляє полістірол та побутовий пластик, й торкнувся майже 20 навколишніх сіл. Про це повідомляє видання Hindustan Times.

Аварія сталася в перші години ночі, коли місцеві жителі спали у своїх будинках. За інформацією місцевої поліції, серед постраждалих багато дітей та людей похилого віку.

Відбувається евакуація населення з постраждалих регіонів.

Хімічний завод намагалися перезапустити цієї ночі після тривалої зупинки, спричиненої епідемією коронавірусу.

За інформацією телеканалу NDTV, цей газ не є смертельним, але тривале потрапляння його до організму може спричинити ускладнення дихання, а також вплинути на нервову систему. Зокрема, в інтернеті з’явилися відео, які показують, як люди непритомніють просто на вулицях.

Постраждалі повідомляють про печіння в очах та шкірі та ускладнене дихання.

Це підприємство було утворене у 1961 році під назвою Hindustan Polymers. У 1997 році перейшло під управління південнокорейської компанії LG Chem й було перейменоване на LG Polymers India.

Наслідки аварії в Індії, фото: twitter.com/thekomalmore

Наслідки аварії в Індії, фото: LokeshJey



Нагадаємо, влітку 2018 року 19 людей загинули в результаті вибуху на хімзаводі у Китаї.


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