Коронавирус в ВСУ. Фото: АрмияInform

https://racurs.ua/n137843-v-vsu-dvoe-novyh-bolnyh-koronavirusom-vyzdoroveli-52-voennoslujaschih.html

Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован у более чем 13 тыс. человек. Вспышка COVID-19 была зарегистрирована и в Вооруженных силах Украины (ВСУ), однако большинство военнослужащих уже преодолели болезнь.

По состоянию на утро 7 мая в ВСУ зарегистрированы 29 больных коронавирусом. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у двух военнослужащих. Об этом сегодня сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Новые инфицированные — военнослужащий из Одесской области и работник ВСУ в Винницкой области — лечатся дома под наблюдением врачей. Их состояние здоровья удовлетворительное, заболевание проходит бессимптомно.

Несмотря на новые случаи инфицирования, в ВСУ количество лиц, излечившихся от коронавируса, преобладает. По информации командования Медицинских сил, выздоровели 52 военнослужащих, однако зафиксированы и два летальных случая. Сейчас на изоляции находятся 223 бойца Вооруженных сил, у 63 из них срок изоляции заканчивается в ближайшие трое суток.

В ВСУ напомнили, что чаще всего военнослужащие инфицируются COVID-19 во время встречи с родными или друзьями, которые не входят в круг лиц, с которыми они общаются ежедневно или живут вместе.

Как писал «Ракурс», коронавирус в Украине диагностирован уже у 13 тыс. 691 человека. Заболели 933 ребенка и 2 тыс. 660 медиков. За последние сутки инфицирования подтвердили у 507 человек, из них 28 детей и 109 медицинских работников.