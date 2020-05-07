Коронавірус у ЗСУ. Фото: АрміяInform

https://racurs.ua/ua/n137843-u-zsu-dvoie-novyh-hvoryh-na-koronavirus-odujaly-52-viyskovoslujbovcya.html

Ракурс

Коронавірус в Україні діагностований у понад 13 тис. осіб. Спалах COVID-19 був зареєстрований й у Збройних силах України (ЗСУ), проте більшість військовослужбовців вже подолали хворобу.

Станом на ранок 7 травня у ЗСУ зареєстровані 29 хворих на коронавірус. За останню добу інфікування підтвердили ще у двох військовослужбовців. Про це сьогодні повідомило командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.

Нові інфіковані — військовослужбовець з Одеської області та працівник ЗСУ у Вінницькій області — лікуються вдома під наглядом лікарів. Їхній стан здоров’я задовільний, захворювання проходить безсимптомно.

Попри нові випадки інфікування у ЗСУ кількість осіб, що вилікувалися від коронавірусу, переважає. За інформацією командування Медичних сил, одужали 52 військовослужбовці, проте зафіксовані й два летальні випадки. Наразі на ізоляції перебувають 223 бійці Збройних сил, у 63 із них термін ізоляції закінчується у найближчі три доби.

У ЗСУ нагадали, що найчастіше військовослужбовці інфікуються COVID-19 під час зустрічі з рідними чи друзями, які не входять до кола осіб, з якими вони спілкуються щодня або мешкають разом.

Як писав «Ракурс», коронавірус в Україні діагностований вже у 13 тис. 691 особи. Захворіли 933 дитини та 2 тис. 660 медиків. За останню добу інфікування підтвердили у 507 осіб, із них 28 дітей та 109 медичних працівників.